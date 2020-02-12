"روبوت" يتقن عدة لغات لخدمة الزبائن في مطعم وسط العاصمة الأفغانية...صور

فاجأ روبوت في أحد المطاعم الأفغانية في وسط العاصمة كابول، زبائنه بتقديمه للوجبات ومتواصلا معهم بعدة لغات كالإنجليزية والداري والباشتون.

أثار الروبوت الذي فاجأ الكثيرين من رواد المطعم بتقديمه للوجبات، في الوقت الذي لم يخف عدد من الزبائن إعجابهم بـ"النادل الآلي"، حيث وصفت زهرة براكزي إحدى زوار المطعم بأن الروبوت المعروف باسم "تيميا" أثار فضول الكثير من الزبائن بطريقة تقديمه للطعام.

وأضافت: "من الجيد رؤية روبوت هنا، إنه يضفي جوا من المرح".

روبوت أنثى "تيميا" (Timea) في مطعم لوجبات الأكل السريع كابول، أفغانستان 12 فبراير 2020 © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL

روبوت أنثى "تيميا" (Timea) في مطعم لوجبات الأكل السريع كابول، أفغانستان 12 فبراير 2020 © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL

روبوت أنثى "تيميا" (Timea) في مطعم لوجبات الأكل السريع كابول، أفغانستان 12 فبراير 2020 © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL

روبوت أنثى "تيميا" (Timea) في مطعم لوجبات الأكل السريع كابول، أفغانستان 12 فبراير 2020 © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL

روبوت أنثى "تيميا" (Timea) في مطعم لوجبات الأكل السريع كابول، أفغانستان 12 فبراير 2020 © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL 1 / 5 © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL روبوت أنثى "تيميا" (Timea) في مطعم لوجبات الأكل السريع كابول، أفغانستان 12 فبراير 2020

وعلى الرغم من تصنيع الروبوت في اليابان، إلا أنه يقوم بتقديم الوجبات الغذائية على الطريقة الأمريكية، مراعيا تقاليد السكان المحليين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وعلقت زبونة أخرى، قائلة بأنها لم تر الروبوتات سابقا سوى في الرسوم، وهي تشاهده الآن في الحقيقة، وأنا سعيدة برؤيته في مطعمي المفضل".