أحلام تنتقد بشدة تعنيف طالبة من زميلتها في دبي وتستنجد بالمسؤولين... فيديو

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أظهر طالبة في إحدى مدارس مدينة دبي وهي تعنف طالبة أخرى وتقوم بتهديدها بطريقة مهينة.

وقالت أحلام في تعليقها على الفيديو"لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو، وهذي البنت (ملينا) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام؟".

وأضافت أحلام "وجعني قلبي كأني أشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب، وأنا متأكدة إن المسؤولين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم".

لاني ام لثلاثه أطفال اعرض هذا الفيديوا وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبه بهذه الطريقه المرعبه البشعه ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس اجمعين يارب🙏🏻وانا متاكده ان المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الاجراء اللازم pic.twitter.com/oLmzSmiqIc — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 12, 2020

وتفاعل المغردون مع ما أوردته أحلام، مشيرين إلى أن الطالبة التي تنمرت على الأخرى وعنفتها لابد من معاقبتها لأن هذا يخلق حالة نفسية صعبة.

هذا ليس تنمر ام فاهد هذي جريمه كامله الأركان التعدي على سلامة الجسم والتهديد تعتبر جريمه ويعاقب عليها القانون وبقوه ويجب علي النيابه العامه التدخل وليس وزارة التربيه فتح بلاغ بمجرد انتشار الفلم وحماية الطفلة — سعيد الشحي 🇦🇪 (@saeedal13865280) February 12, 2020

وأوضح أحد المغردين قائلا أن هذا ليس تنمرا، إنما هو جريمة كاملة الأركان، التعدي على سلامة الجسم والتهديد تعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون وبقوة، وأنه يجب على النيابة العامة التدخل وليس وزارة التربية، ولابد من فتح بلاغ بمجرد انتشار الفيلم وحماية الطفلة"، في حين ردت أحلام قائلة: "قسم بالله قلبي يدق بسرعة وأنا أشوف هاللحظات اللي تخوف أيش هذا؟".