مفاجأة ترفع سعر لوحة من 4 جنيه إسترليني إلى 13 مليونا

بات من المتوقع أن يصل سعر لوحة "فلاحة أمام منزل ريفي" والتي بيعت مقابل 4 جنيهات إسترليني في الستينيات، إلى 13 مليون جنيه إسترليني بعد أن أظهرت الأشعة السينية مفاجأة تشير إلى أنها قد تكون للرسام الهولندي فنسنت فان جوخ.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، بيعت اللوحة في مزاد ستافوردشير مقابل 4 جنيهات في عام 1967.

وكشفت الأشعة السينية عن رسم أولي تحت الطلاء لرجل يحرث الثيران، مما ربط العمل بعمل آخر للفنان في وقتها.

ويعتقد أن فان جوخ رسم اللوحة في عام 1885 عندما كان الفنان بعمر 33 عاما، قبل أربع سنوات من وفاته.

With just 4 weeks to go until the start of TEFAF, here's a work to whet the appetite. Van Gogh's 'Peasant Woman in front of a Farmhouse' (1885) goes on sale with @dickinsongallery - read about the fascinating story behind its recovery in Friday's article The Art Newspaper pic.twitter.com/WthuIfOzsM — Golden Squared (@GoldenSquared) February 9, 2020

وتخلت أسرة هولم عن اللوحة مقابل مبلغ زهيد، لحصولها على حيز تخزين داخل المنزل.

يذكر فينسنت فان جوخ الشهير بغزارة الإنتاج لم يبدأ الرسم حتى سن 27 عاما، وتوفي بسن السابعة والثلاثين في عام 1890.

وخلال تلك السنوات العشر رسم فان جوخ 900 لوحة على القماش، و110 على الورق، بمعدل لوحتين ورسمتين في الأسبوع.