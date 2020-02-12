سمكة قرش المطرقة تهاجم الهامور المنهكة في مشهد نادر...فيديو

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سمكة القرش المطرقة تحاول التهام سمكة الهامور، التي طفت على الماء قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية في مشد نادر.

التقط مصور الحيوانات مشهدًا نادرًا قبالة جزيرة سنجر في فلوريدا الأمريكية، سمكة قرش رأس المطرقة تهاجم الهامور الكبير التي طفت فوق الماء، يرجح أن يكون السبب في ذلك خطأ الصيادين.

تمكن المصور المتحمس إلى الشاطئ من التقاط لحظات الهجرة السنوية لأسماك القرش بطائرته دون طيار بالقرب من متنزه أوشن ريف بولاية فلوريدا، من تصوير أسماك قرش كبيرة تتغذى على الأسماك الصغيرة.

وقال لشبكة "WPTV NewsChannel 5": "كان لدي شعور بأن شيئًا رائعًا سيحدث".

انتقلت قرش المطرقة فجأة وتوجهت إلى سمكة الهامور العائمة على السطح.

لماذا طفت السمكة إلى السطح

تعيش سمكة الهامور، التي تزن بين 40 و63 كيلوغراما عادة في أعماق المحيط.

رجح المصور أن يكون السبب وراء صعود السمكة إلى السطح هو القبض عليها من قبل الصيادين قبل إعادة إطلاق سراحها. عندما يحدث هذا، تتوسع الغازات الموجودة في معدة السمكة، مما يؤدي إلى تضخمها وتطفو على السطح ما يجعلها فريسة سهلة.

وقال المصور: "يجب على الصيادين المسؤولين تهوية الأسماك قبل إطلاق سراحها، وعن طريقة التهوية، يجب صنع ثقب بجسم مدبب للسماح للغازات الموجودة في بطنها بالخروج، مما يسمح للهامور بالسباحة إلى الأعماق...وإذا لم تتخلص من هذه الغازات، فإن الأسماك تكون مشلولة على السطح".

هذا هو ما حدث بالضبط، كما تقول وسائل الإعلام. وقد واصلت قرش المطرقة هجماته حتى قتلها.