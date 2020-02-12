فيديو... كارثة داخل ساحة انتظار سيارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في نيويورك، يوثق كارثة ارتكبها سائق سيارة دفع رباعي داخل ساحة انتظار سيارات.

وكان السائق يحاول إخراج سيارته من الساحة المزدحمة، ولكن بدلا من القيادة ببطء ضغط على دواسة الوقود بقوة.

ورغم تحذيرات أحد المارة، حطم السائق بسيارته الضخمة مقدمة سيارة ومؤخرة أخرى.