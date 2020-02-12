113 عاما... أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره

بات الياباني تشيتيسو واتانابي، أكبر رجل معمر في العالم بعد أن بلغ من العمر 112 عام و344 يوم، ليدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأجاب واتانابي عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: "لا تغضب وحافظ على ابتسامتك"، بحسب صحيفة "يو إس توداي".

Chitetsu Watanabe is 112 years old and 344 days. https://t.co/jdMEpVOOQp — USA TODAY (@USATODAY) February 12, 2020

وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع.

وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في مجال زراعة قصب السكر، وعاش هناك 18 عاما.

Congratulations to Japan's Chitetsu Watanabe who has been confirmed as the world’s oldest man living at 112 years old > https://t.co/rSAz65nIl1pic.twitter.com/G7BVIy1o0y — GuinnessWorldRecords (@GWR) February 12, 2020

وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.