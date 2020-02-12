اكتشاف موقع "إله الموت"... أقدم قاتل في التاريخ

اكتشف علماء الحفريات موقع من أطلقوا عليه "إله الموت"، والذي يعتقد أنه أقدم قاتل في تاريخ كوكب الأرض.

وأشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن علماء الحفريات في كندا اكتشفوا موقع ديناصور جديد ضمن عائلة "التيرانصور" في سهول جنوبي ألبرتا، وقريب من كائن "تي-ريكس".

ويبلغ عمر الديناصور الجديد نحو 80 مليون عام.

After 50 years, a new dinosaur has been discovered in Canada! This new tyrannosaur, who rivals even the T. rex is size, has been named Thanatotheristes degrootorum - derived from "Thanatos (Greek god of death) and theristes (one who reaps or harvests).#TaxonomyTuesday pic.twitter.com/IGOyT3PLZt — Dr. Wildlife 💚 (@DrWildlife) February 11, 2020

​وأطلق الباحثون على الديناصور الجديد اسم "ثاناتوس"، وهو في اللغة اليونانية القديمة يعني "إله الموت".

وكان يعيش "إله الموت" قبل حوالي 10 ملايين عام من ظهور ديناصور "تي-ريكس"، الذي عاش في نهاية ذيل العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة.

وأشار الباحثون إلى أن ديناصور ثاناتوس يبلغ طوله 8 أقدام أي ما يوازي حافلة مدرسية تقريبا، فيما يزن نحو 2 طن، ومزود بأسنان حادة يبلغ طول الواحدة 2.7 بوصة مع جمجمة يوجد بها أطراف مدببة بطول الرأس.

A new species of tyrannosaur has been discovered in Alberta, Canada. It measured 2.4 metres at the hip and was an apex predator 79 million years ago. It has been named Thanatotheristes degrootorum, meaning “reaper of death”.



(Credit: Julius Csotonyi) pic.twitter.com/lJe4SAyx1k — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) February 10, 2020

​وقالت دارلا زيلينيتسكي، عالمة الحفريات والمؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة: "لقد اخترنا اسما يجسد ما كان عليه هذا الديناصور باعتباره المفترس الكبير الوحيد المعروف في ذلك الوقت في كندا، لذلك هو حرفيا كان حاصد الموت في قارة أمريكا الشمالية كلها ولم يكن في فترة وجوده هناك قاتل أخطر منه".

ويعد ثاناتوس هو أقدم ديناصور يعثر عليه في أمريكا الشمالية، كما أنه أول ديناصور يتم اكتشافه في كندا منذ عام 1970.

وأوضح الفريق البحثي أن الديناصور الذي عثر عليه يبلغ عمره 79.5 مليون عام، ما يعني أنه أقدم ديناصور يوجد في قارة أمريكا الشمالية كلها.

وكان يعيش في تلك الفترة أيضا ديناصورات آكلة لحوم ذات عظمتين تسمى "ثيرودودس"، لكنها لم تكن بشراسة وقوة ثاناتوس.

🦖 Behold the "Reaper Of Death" 🦖



That's the name given to a new tyrannosaur discovery. What would you name this cuddly creature? pic.twitter.com/jaqM0uWLns — News Breakfast (@BreakfastNews) February 11, 2020

​ورغم ذلك لا يزال ديناصور "ثاناتوس" يعد أصغر من "تي-ريكس"، الذي يبلغ طوله 40 قدما، ويزن 9 أطنان تقريبا.

وسبق وعثر علماء الحفريات على 3 أنواع سابقة من الديناصورات في ألبرتا على مر السنين، من أنواع "ألبرتوصور"، و"داسبلتورسورس"، و"جورجوسورس"، وجميعها من نفس فصيلة "تي-ريكس"، لكنها ظهرت بعد "ثاناتوس"، قبل 77 و66 مليون عام تقريبا.

وعثر العلماء في حفرية "ثاناتوس" على ندبة طولها 4 بوصات في عظام الفك الأيمن العلوي، وهو دليل على أن "إله الموت" دخل في قتال ربما مع ديناصورات أخرى.