الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في 2019

كشفت شركة الهواتف الذكية الكورية الجنوبية "سامسونغ" عن جوالها الجديد "جالاكسي إس 20"، إلى جانب النموذج الجديد القابل للطي "جالاكسي زد فليب" خلال مؤتمر عقدته في سان فرانسيسكو الثلاثاء.

وقفزت الشركة بتسلسل الأسماء من "إس 10" الذي أصدرته العام الماضي إلى "إس 20" مباشرة هذا، وأصدرت ثلاث نسخ من الهاتف الجديد هي "إس 20" و"إس 20 بلس" و"إس 20 ألترا"، وتبدأ أسعارها من 999 دولارًا و1199 دولارًا و1399 دولارًا على التوالي.

وتدعم جميع الطرازات الثلاثة الاتصال بشكبة الجيل الخامس، وعلى خطى جوال "جالاكسي نوت 10" لم تزود بمقبس لسماعات الأذن.

من ناحية أخرى، أعلنت منافستها "أبل"، عن ارتفاع إيراداتها من مبيعات هاتف "آيفون" خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7% إلى 55.96 مليار دولار، أكثر بنحو 4 مليارات دولار عن توقعات المحللين.

ومع ذلك، ظلت الشركة الكورية مهيمنة على سوق الهواتف الذكية على مدار عام 2019 بأكمله، ولم تستطع "أبل" حتى الاقتراب من شركة "هواوي" الصينية صاحبة ثاني أكبر حصة في السوق.

وبحسب تقرير لموقع "ستاتيستا" للإحصاءات، والذي استند لبيانات من شركة "آي دي سي" للتحليلات، ظلت "سامسونغ" أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم خلال العام الماضي، فيما واصلت "هواوي" تقليص الفجوة معها تدريجيًا.

The new Samsung Galaxy S20 has a souped-up camera and 5G capabilities. See all three sizes and the phones' newest features. https://t.co/zWOTY9NR00 pic.twitter.com/PhF0bSE675 — CNN (@CNN) February 12, 2020

وفيما يلي ترتيب أكبر شركات الهواتف الذكية من حيث المبيعات خلال عام 2019، والتي باعت معًا نحو 1.37 مليار هاتف.

1- سامسونغ (296 مليون هاتف)

2- هواوي (241 مليون هاتف)

3- أبل (191 مليون هاتف)

4- شاومي (126 مليون هاتف)

5- أوبو (114 مليون هاتف)

ويعد ذلك انخفاضًا من مبيعات الشركات الخمس خلال عام 2018، والتي بلغت 1.4 مليار هاتف، وجاء ترتيب الشركات كالتالي.

1- سامسونغ (292 مليون هاتف)

2- هواوي (206 ملايين هاتف)

3- أبل (209 ملايين هاتف)

4- شاومي (119 مليون هاتف)

5- أوبو (113 مليون هاتف)

Samsung Galaxy Z Flip Hands On - Better Than Razr? https://t.co/yd4xQgnVyP pic.twitter.com/UZUkPVeWTi — Unbox Therapy (@UnboxTherapy) February 12, 2020

ورغم خسارة "أبل" للمرتبة الثانية في قائمة الشركات الأكثر بيعًا للهواتف الذكية على مدار العام بأكلمه، كانت صانعة "آيفون" الشركة الأكثر بيعًا للجوالات الذكية في الربع الرابع من عام 2019، مستفيدة من تزايد مبيعات جوالي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" خلال موسم العطلات.

وبحسب تقرير سابق لشركة "آي دي سي"، فإن "أبل" شحنت 73.8 مليون هاتف من هواتفها الذكية "آيفون" خلال الربع الرابع من 2019، وما دعم هذا شعبية أحدث هواتفها "آيفون 11" داخل الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال نيل ماوستون من شركة "ستراتيجي أنالاتيكس" للبيانات، إن "شركة أبل بدأت في التعافي، بفضل طرحها لأحدث هواتفها "آيفون 11" بسعر منخفض، ولزيادة الطلب على شرائه في آسيا وأمريكا الشمالية.

وجاء في تقرير "إنترناشونال داتا كوربوريشن"، أن شركة "سامسونغ" تراجعت إلى المركز الثاني، في سوق مبيعات الهواتف الذكية، بعد بيعها لـ69.4 ملايين هاتف من هواتفها.وجاءت شركة "هواوي" الصينية في المركز الثالث.

وقالت المحللة ميليسا تشاو إن موقف "هواوي" ليس جيدا في الوقت الحالي، بعد أن شهدت طرازاتها الفاخرة من الهواتف الذكية إقبالا ضعيفا في أوروبا الغربية، بسبب العقوبات المفروضة عليها من جانب الحكومة الأمريكية.

وتابعت ميليسا أن "الأمور تبدو صعبة بالنسبة للشركة نظرا لأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي لم يتم حلها بعد، كما أن فيروس كورونا الجديد قد يزيد الأمر سوءًا لكل الذين يعتمدون على سلسلة توريد الهواتف الذكية بداخل الصين".

وذكر نفس التقرير أن شركة "هواوي" شحنت 56.2 مليون هاتف ذكي خلال الربع الأخير من 2019، بانخفاض قدره حوالي 7٪ عن نفس الفترة من عام 2018.

لكن لفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة "سامسونغ" دفعة قوية في مبيعاتها، بعد إنشائها شبكة اتصالات "الجيل الخامس"، وإطلاقها هواتف ذكية جديدة.