"سأقتلكم جميعا"... امرأة تحاول فتح باب الطائرة أثناء الطيران

حكم على امرأة بالسجن لمدة عامين لأنها حاولت فتح باب الطوارئ للطائرة في الجو، خلال رحلة من بريطانيا إلى مدينة دالامان التركية.

وأثارت الشابة هاينز البالغة من العمر 26 عاما خوف الركاب، حيث صرخت عند محاولتها فتح الباب، "سأقتلكم جميعًا"، بحسب صحيفة "ذي تايمز".

Woman who tried to open the door of a plane in flight will spend two years in jail



Chloe Haines, 26, was drunk last June 22 when she tried to open the door of the Jet2 aircraft and shouted "I'm going to kill them all". pic.twitter.com/LPBA8MGLcI — Moises Lopez (@chapoisat) February 12, 2020

ووقعت الحادثة في يونيو/ حزيران 2019، وحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها وهي تبكي وتصرخ، وحتى تم إرسال مقاتلتين لمرافقة الطائرة إلى مطار ستانستيد البريطاني. تم إخطار المحكمة أن الحادثة كلفت شركة الطيران 86 ألف جنيه إسترليني.

وقال ممثلو الادعاء إن الركاب لم يكونوا على علم أنه من المستحيل فتح الباب خلال الرحلة وقال أحدهم: "اعتقدت أنني سأموت".

واعترفت هاينز بذنبها في تهديد سلامة الطائرة والاعتداء على أحد أفراد الطاقم في ديسمبر/ كانون الأول.

ثم أعلن القاضي تشارلز غراتويك: "أولئك المحاصرون في الفضاء الضيق للطائرة (الركاب) سيشعرون حتماً بالضيق والخوف بسبب تصرفات أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر وهم في حالة سكر".

وأبلغت هاينز المحكمة أنها لم تتذكر شيئا مما حدث لأنها خلطت الدواء مع الكحول.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "Jet2.com" و"Jet2holidays "، ستيف هيبي أن "[هذه] كانت واحدة من أخطر حالات سلوك الركاب التعسفي التي مررنا بها، وقد حظرناها من الطيران معنا مدى الحياة".