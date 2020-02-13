سيدة تمتنع عن شرب الماء لمدة عام... ماذا حدث لها

لا توجد، حتى الآن، أبحاث كافية حول فوائد الصوم الجاف لفترات طويلة تصل إلى عام، لأن عدم شرب الماء، لفترات طويلة، قد يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة، مثل الجفاف الذي قد يؤدي إلى اختلال التوازن وانخفاض ضغط الدم ومشاكل في الكلى والتهابات المسالك البولية وتكون حصى في الكلى.

بينما تقول سيدة تدعى صوفيا باتريك، 35 عاما، تعيش في جزيرة بالي الإندونيسية: "إن هذا الشيء كان له آثار جيدة على صحتها، بحسب ما نقلته عنها صحيفة "مترو" البريطانية.

وتعمل تلك السيدة مدربة "يوغا" وخبير تغذية، مشيرة إلى أنها لجأت إلى "الصوم الجاف"، رغم أن ما قامت به يخالف كل النصائح الطبية والصحية والتقارير العلمية عن أهمية شرب الماء.

وتزعم السيدة أن عدم شربها للماء خلال تلك الفترة ساهم في علاج آلام المفاصل ومشاكل الجلد والحساسية الغذائية ومشاكل الهضم بالإضافة إلى انتفاخ العينين لديها.

وتقول خبيرة التغذية: "لا أشرب الماء لفترة تتراوح بين 13 و14 ساعة يوما، وإذا ما أردت السوائل، ألجأ إلى عصائر الفواكه الطبيعية، الذي تصفه بأنه ماء حي"، مضيفة: "يمكن الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من الفواكه والخضروات والعصائر ومياه جوز الهند".

ولفتت إلى أن الأطباء أبلغوها أنها "بخير ولا تعاني من أي شيء خاطئ، وأنها إذا رغبت في التخلص من الانتفاخ في العينين فيجب أن أخضع لعملية جراحية، مضيفة: "عندما بدأت الصوم الجاف، بدأت النتائج تظهر مباشرة، حيث بدأ الانتفاخ يتحسن، الأمر الذي دفعها إلى مواصلة الصوم الجاف لمدة أطول".

@JessicaCVL “Woman claiming not to have drank any water for a year says it’s changed her life” shouldn’t that be “drunk”? https://t.co/ADUsOVMMnk — Basexperience™. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@basexperience) February 9, 2020

ويعتمد الصوم الجاف، على تقييد استهلاك السوائل، فلا يسمح بتناول الماء مباشرة ولا من خلال المرق أو الشاي، أما الفوائد الناجمة عن عدم شرب الماء فهي فقدان الوزن وتحسن المناعة وتجديد الخلايا وتقليل الالتهابات، إلى جانب الفوائد ذات العلاقة بالبشرة والجلد.