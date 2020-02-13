"واتس آب" تتجاوز حاجز الملياري مستخدم

أعلنت شركة "واتس آب"، يوم أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد مستخدميها حول العالم ليتخطى الملياري مستخدم، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا العدد من المشتركين.

وقالت الشركة في بيان على مدوّنتها الرسمية "يسرّنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي "واتس آب" في العالم تخطى المليارين"، وأضافت "نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت معها ضرورة حماية البيانات".

ونمت "واتس آب" بسرعة كبيرة لتصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحا في "عائلة" التطبيقات المملوكة لـ"فيسبوك"، التي اشترتها عام 2014، بحسب ما ذكر موقع "archyde".

كما زادت درجة ترميز المحادثات عبر الخدمة بصورة كبيرة بما يساعد المستخدمين على التواصل بسرية، وذلك على الرغم من دعوات أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة والعالم لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.

وأضافت الشركة في بيانها "لهذا، فإن كل رسالة خاصة يُبعث بها عبر واتس آب تكون مرمّزة حكماً بتقنية التشفير التام بين الطرفين. التشفير القوي يؤدي دور قفل إلكتروني غير قابل للكسر بما يضمن سلامة المعلومات المرسلة عبر واتساب ويحمي المستخدمين من قراصنة المعلوماتية والمجرمين".

وأضافت "واتس آب" في رسالتها الأربعاء "نبدي التصميم عينه كما كنا منذ انطلاقتنا، على المساعدة في توفير القدرة على التواصل الخاص وحماية الاتصالات الشخصية لملياري مستخدم حول العالم".