لا أحد يقدم هدايا للنساء... هذا ما يفعله اليابانيون في عيد الحب

يوافق غدا الجمعة 14 فبراير/ شباط، موعد احتفال العالم بـ"يوم الحب" أو "عيد الحب"، الذي يتبادل فيه المحبون التهاني، بإرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم، وتختلف تلك العادات بين دولة وأخرى.

ويمارس اليابانيون عادات خاصة للاحتفال بعيد الحب، على طريقتهم، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أشار إلى أن النساء تقدم الشوكولاتة للرجال في عيد الحب.

ولفت الموقع إلى أن نساء اليابان يقدمن هدايا لشركائهم في الحياة، كما يقدمن أيضا هدايا للأصدقاء وزملاء العمل، مشيرا إلى أن تلك الهدايا تكون قطعا من الشوكولاتة.

ويضيف الموقع: "هناك قصص عديدة حول بداية تلك العادة، في اليابان، تقول إحداها إن البداية كانت في عام 1963، عندما وضع صانع الشوكولاتة، أول إعلان بصحيفة يابانية، يشجع على إهداء الشوكولاتة في يوم عيد الحب "الفلانتين".

وتابع الموقع: "أما القصة الأخرى فتقول إنه في عام 1960 وضع صانع الشوكولاتة موريناغا إعلانا عنوانه "لنقدم الشوكولاتة للحبيب"، وبهذا أصبح شهر فبراير/ شباط في اليابان الشهر، الذي تباع فيه الشوكولاتة بشكل جنوني".

ولفت الموقع، إلى أن العلاقة بين عيد الحب والشوكولاتة تحول إلى جزء من عادات اليابانيين، حيث أصبحت نساء اليابان تعد إهداء الشوكولاتة تعبيراعن مشاعر الحب للرجال.

ويقول الموقع، إن "الشوكولاتة التي تقدم هدية في هذا اليوم، تمثل "اعترافا بالحب، ويطلق عليها "شوكولاتة الحبيب"، مضيفا: "أما الشوكولاتة، التي يكون الغرض منها الشكر وإبداء العرفان بالجميل، أو إظهار المودة والاحترام للآخرين، فتحمل أسماء أخرى منها "شوكولاتة الصداقة"، و"شوكولاتة العائلة".

عيد الحب ... الهدايا من نصيب الرجال فقط في اليابان ! https://t.co/s49IWnuPpU — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) February 13, 2020

ولفت الموقع، إلى أن الأمر لا ينتهي في عيد الحب، بتقديم النساء، هدايا الشوكولاتة، للرجال، وإنما يكون رد الهدية، في عيد خاص باليابانيين في 14 مارس/ آذار، يعرف بـ"اليوم الأبيض"، الذي يرجع تاريخ الاحتفال به إلى عام 1980، حيث جرى العرف بين الرجال اليابانيين على أن يقوم الرجال بإهداء المرأة (2 - 3 أضعاف) ما حصل عليه من شوكولاتة، في عيد الحب.