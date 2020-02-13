قرش أبيض ضخم ينشر الذعر بالقرب من المباني السكنية... فيديو

أثار مقطع فيديو، تظهر فيه سمكة قرش بيضاء، قلقا كبيرا لدى السباحين والمستخدمين والصيادين في سيدني الأسترالية.

وتظهر في مقطع الفيديو زعنفة وسط بحيرة داخل حديقة "نرابين لاغون الوطنية" بالقرب من سيدني، ويتوخى زوار الحديقة الحذر بسبب شكوك من تواجد سمكة قرش في مياه البحيرة.

وتداول المستخدمون مقطع الفيديو بعد هطول أمطار غزيرة على الشواطئ الشمالية من سيدني، في نهاية الأسبوع، ما تسبب بإجلاء العديد من السكان في 9 فبراير/شباط.

وحسب المشاهد، تسبح سمكة القرش على بعد أمتار قليلة من المنازل. ووفقا لحجم الزعنفة الظاهرة في الفيديو، فإن السمكة كبيرة جدا.