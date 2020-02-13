الملياردير جيف بيزوس يشتري أغلى قصر في تاريخ لوس أنجلوس... فيديو

اشترى الملياردير الشهير جيف بيزوس، قصرا جديدا في مدينة لوس أنجلوس كان صاحبه رجل الأعمال والمنتج الأمريكي ديفين جيفن، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 165 مليون دولار، ليشكل مستوى قياسياً جديداً في مدينة كاليفورنيا.

ويقع القصر في منطقة بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس، واعتبرت صحف أمريكية صفقة الشراء هي الأغلى في تاريخ المدينة، وكان رجل الأعمال الأمريكي جيفن قد اشترى القصر عام 1990 بقيمة 47.5 مليون دولار، وفقاً لما نشرته صحيفة "Wall Street Journal".

وتم بناء القصر في ثلاثينات القرن الماضي لجاك وارنر، أحد مؤسسي شركة الإنتاج "وارنر براذرز". ويقع في بيفرلي هيلز بمنطقة لوس أنجلوس، بمساحة حوالي 10 أفدنة، يحتوي على شرفات وحدائق واسعة، ويضم منازل ضيوف، وملعباً لكرة المضرب، وملعب غولف.

يشار إلى أنه في الأسابيع الماضية أضاف بيزوس مليارات الدولارات لثروته الضخمة، وارتفعت قيمة أسهم شركة أمازون بمقدار 12% في ظرف 15 دقيقة فقط، ظهيرة الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2020، أي ما يعادل زيادة هائلة من 11 رقماً في رصيد جيف بيزوس.

وأصبح بيزوس أغنى رجل في العالم في عام 2018، وأصبح أول ثري تتجاوز ثروته 100 مليار دولار يظهر في قائمة فوربس للمليارديرات، الذين يبلغ عددهم 400 في هذا العام، بصافي ثروة 160 مليار دولار، لينهي هيمنة غيتس التي استمرت 24 عاماً على لقب الأول.

لكن تراجع ثروة بيزوس ليس مرتبطاً فقط بتراجع أسهم أمازون، فقد حول بيزوس ربع أسهمه فى عملاق التجارة الإلكترونية إلى زوجته السابقة ماكينزي بيزوس، كجزء من تسوية طلاق انتهت في وقت سابق من العام الماضي.