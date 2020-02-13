هكذا ظهر جورج وسوف في حفله الأول في قطر... فيديو

تداول معجبو المطرب السوري، جورج وسوف، مقاطع مصورة من أول حفلاته الغنائية في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر "وسوف" في الحفل الخاص، الذي وصفه بـ"الاستثنائي"، وهو يرتدي الملابس السوداء، كما اعتاد الظهور في كل حفلاته الغنائية، ومازال مصابا بشلل نصفي، بسبب الأزمة الصحية التي ألمت به قبل سنوات.

​وأحيا جورج وسوف حفله الأول في قطر بأحد الفنادق، يوم 10 فبراير/ شباط الجاري.

يشار إلى أن آخر حفلات جورج وسوف الغنائية، كانت في مكان استثنائي آخر، وهو في اللاذقية بسوريا، بمناسبة أعياد الكريسماس، في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت تقارير، نفت الفترة الماضية، مواجهة جورج وسوف لأي مشكلات في قطر بسبب الحفل.

وأضاف موقع "الفن"، أنه من المقرر أن تشمل زيارة وسوف إلى قطر، رؤيته لابنته "عيون"، من طليقته، بطلة سباقات الرالي، ندى زيدان.