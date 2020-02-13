السماح لأفراد سلاح الجو الأمريكي بإطلاق اللحى وارتداء الحجاب

عدلت قيادة سلاح الجو الأمريكي لوائحها الداخلية بما يسمح رسميًا للطيارين بارتداء ملابس دينية مثل العمائم أو الحجاب أو حتى إطلاق اللحى، بعد تقدمهم بطلبات.

وبحسب موقع "إير فورس تايمز"، يسمح التعديل الجديد لأفراد سلاح الجو بارتداء الملابس ذات الارتباط الديني، طالما أنها محافظة وتتسم بالأناقة وتظهرهم بشكل مهذب ومهني، كما تشمل القواعد الجديدة السماح بتطويل اللحى والشعر.

وتنص القواعد الجديدة على ألا يزيد طول اللحية عن سنتيمترين ونصف السنتيمتر، كما يجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان تشبه إلى حد ما الزي الرسمي الموحد للقوات.

ووفقًا لموقع "ميليتاري"، فإن قرار سلاح الجو يأتي بعد منح الجيش الأمريكي الجنود المسلمين والسيخ من حق ارتداء أغطية الرأس وإطلاق اللحية بما يتماشى مع معتقداتهم الدينية في عام 2017.

وفي عام 2018، أصبح الرقيب عبد الرحم غيتان، أول طيار مسلم يحصل على حق إطلاق لحيته لأسباب دينية، وكانت النقيبة ميساء عوزة، أول ضابط في هيئة تحكيم سلاح الجو ترتدي الحجاب، والتي ظهرت في فيلم وثائقي قصير على قناة "إن بي سي" العام الماضي.