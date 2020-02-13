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16:50 GMT13 فبراير/ شباط 2020
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    الفنان المصري العالمي خالد النبوي

    أول تعليق رسمي من خالد النبوي على أزمته الصحية

    © AFP 2019 / DAMIEN MEYER
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    عاد الممثل المصري العالمي، خالد النبوي، لاستئناف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة من الانقطاع بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها.

    وفي أول تعليق منه على الوعكة، غرد الممثل الشهير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ليشكر كل جمهوره وأصدقائه وأساتذته وزملائه على سؤالهم عنه، ودعمهم المستمر له.

    وأكد خالد النبوي في ختام تغريدته، أنه مستمر في عمله، وقال: "عمر الشقي بقي، ولسه تراللي وعايز يمثل".

    ومن المقرر أن يشارك خالد النبوي في بطولة مسلسل تلفزيوني جديد، يحمل اسم "لما كنا صغيرين"، إلى جانب محمود حميدة وريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محد علي، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

    الفنان المصري خالد النبوي مصطحبا الممثل الأمريكي شون بن في جولة بأهرامات الجيزة، القاهرة، 30 سبتمبر/ أيلول 2011
    © AFP 2019 / -
    أول ظهور لخالد النبوي بعد العملية الجراحية
    ​وخضع خالد االنبوي لعملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي، بعد أن تعرض لأزمة قلبية، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.

    واحتفل خالد النبوي بطرح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

    كما حقق النبوي نجاحا كبيرا في دور البطولة للمسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.

    ومسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري والعالمي، خالد النبوي، ومحمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على جميع قنوات "إم بي سي"، ومن إنتاج "جينوميديا" للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته لـ14 حلقة.

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