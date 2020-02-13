تسجيل
21:32 GMT13 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث

    الدول الأغنى في العالم... كم تبلغ ثروة بلدك؟

    © Sputnik . Михаил Кутузов
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104453/48/1044534856.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202002131044534892-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%9F/

    يستحوذ الأمريكيون على ما يقرب من 30% من ثروة العالم بأسره، لكن يبدو أن بلدان أخرى تحاول اللحاق بها –رغم الفجوة الكبيرة- حيث كان إجمالي ثروة منطقة آسيا بأكملها أعلى من الولايات المتحدة.

    جاء ذلك في تقرير الثروة العالمي لمصرف "كريدي سويس"، والذي يُعرِّف باحثوه الثروة أو "القيمة الصافية" بأنها مجموع الأصول المالية مطروحًا منها أي ديون، وهي طريقة مبسطة أشبه بإعداد الميزانية العمومية للأسر والشركات.

    جيف بيزوس
    © AP Photo / Cliff Owen
    الملياردير جيف بيزوس يشتري أغلى قصر في تاريخ لوس أنجلوس... فيديو

    وإجمالًا، أشار التقرير إلى بلوغ الثروة العالمية 360 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة سنوية 2.6%، وأضاف العالم 47 مليون مليونير جديد، ووصل متوسط الثروة مقابل كل شخص بالغ 70.8 ألف دولار، متوقعًا نمو الثروة الإجمالية لسكان الأرض إلى 459 تريليون دولار بحلول عام 2024.

    وشكلت الولايات المتحدة والصين وأوروبا القدر الأكبر من نمو الثروة العالمية في العام الماضي، حيث أضافت كل منها 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار و1.1 تريليون دولار على التوالي.

    لكن أعلى معدلات نمو الثروة خلال 2019 فكانت في الهند التي زادت ثروتها بنسبة 5.2%، يليها منطقة أمريكا اللاتينية بنسبة 4.9%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 3.7%.

    وجاء ترتيب الدول العشر الأغنى عالميًا من حيث الثروة كالتالي.

    1- الولايات المتحدة (106 تريليونات دولار)

    2- الصين (63.8 تريليون دولار)

    3- اليابان (25 تريليون دولار)

    4- ألمانيا (14.6 تريليون دولار)

    5-المملكة المتحدة (14.3 تريليون دولار)

    6- فرنسا (13.7 تريليون دولار)

    7- الهند (12.6 تريليون دولار)

    8- إيطاليا (11.3 تريليون دولار)

    9- كندا (8.5 تريليون دولار)

    10- إسبانيا (7.7 تريليون دولار)

    فيما جاء ترتيب الدول الأغنى عربيا وفي الشرق الأوسط كالتالي.

    25- السعودية (1.5 تريليون دولار)

    27- تركيا (1.3 تريليون دولار)

    صندوق النقد الدولي
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    صندوق النقد الدولي: الثروة المالية لدول الخليج قد تنفد خلال 15 عاما

    32- إسرائيل (تريليون دولار)

    35- الإمارات (922 مليار دولار)

    36- مصر (898 مليار دولار)

    40- إيران (775 مليار دولار)

    51- الكويت (405 مليارات دولار)

    54- قطر (328 مليار دولار)

    55- العراق (327 مليار دولار)

    59- المغرب (305 مليارات دولار)

    ومن بين أبرز الدول أيضًا، بلغت ثروة روسيا 3 تريليونات دولار في المركز الثامن عشر عالميًا،  فيما بلغت ثروة لبنان 232 مليار دولار في المركز الخامس والستين.

    وبحسب تحليل لموقع "هاو ماتش" المختص بالإحصاءات، فإن استئثار الأمريكيين بأعلى ثروة يرجع إلى النمو المذهل في القيمة الصافية للطبقة الثرية لديها.

    على سبيل المثال، نمت ثروة أغنى 500 شخص في العالم (يتركز الكثير منهم في أمريكا وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات) بمقدار 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي فقط، ليصل إجمالي ثرواتهم إلى 5.9 تريليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي ثروة قارة أفريقيا مجتمعة والتي تبلغ 4.11 تريليون دولار.

    ثروة
    © Photo / Pixabay
    ثروة مليارديرات العالم تفوق ما يمتلكه 60% من سكان الأرض

    ومن بين الأنماط الملحوظة أيضًا جراء تحليل بيانات "كريدي سويس"؛ تزايد عدم المساواة بلدان أخرى غير الولايات المتحدة. وخير مثال على ذلك تجاوز ثروة فئة الـ10% الأغنى من سكان الصين حجم ما تمتلكه نفس الفئة في أمريكا.

    وإجمالًا كانت ثروة الدول الآسيوية أعلى من الولايات المتحدة، حيث تجاوزت الـ141 تريليون دولار. ويرجح "هاو ماتش" اتجاه الصينيين لدعم ضرائب أعلى على الأثرياء كما هو الحال في الولايات المتحدة الآن.

    وأوضح التحليل، أن سيطرة أمريكا وآسيا على قدر هائل من الثروة العالمية، يفسر اهتمام المراقبين والخبراء بتعقيدات وتطورات الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وأشار إلى أن أحد الأسباب التي تجعل العالم يمتلك الكثير من الثروة اليوم، هو العولمة.

    انظر أيضا:

    الخميس... القبائل الليبية تناقش مسودة تقسيم الثروة
    الشيخة موزا تتحدث عن ثروة قطر الحقيقية وضرورة "إحداث تغيير لبناء الوطن"
    صحيفة: ثروة ميسي تتزايد وتصل لرقم خيالي
    الكلمات الدلالية:
    ثروة, الثروة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكب الأمواج من هاواي كاي ليني يركب الموجة العملاقة خلال تحدي نزاري تو لركوب الأمواج في البرتغال، 11 فبراير 2020
    احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك