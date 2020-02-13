بعد توديعها للملكية... ميغان ماركل تحقق إنجازا تاريخيا

حققت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنجازا تاريخيا، بعد تخليها مع زوجها عن صفتهما الملكية.

وأعلنت مجلة "فوغ" العالمية للموضة والأزياء، اليوم الخميس، أن العدد الخاص الذي أشرفت ميغان ماركل على رئاسة تحريره، والموجه لأسواق بريطانيا فقط، وصدر في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، كان "الأسرع مبيعا في تاريخ النسخة الإنجليزية للمجلة الشهيرة".

وأضاف رئيس تحرير المجلة، إدوارد إنينفول، أن العدد نفذ في خلال 10 أيام فقط، بعد طرحه في الأسواق، ليصبح أيضا هو "العدد الأكثر مبيعا خلال العشر سنوات الماضية".

ويحمل العدد الخاص الذي شاركت ميغان ماركل في تحريره والإشراف على موضوعاته، عنوانا رئيسيا، هو "قوات من أجل التغيير"، والذي تضمن مجموعة من صانعي التغيير الذين يسعون جاهدين لكسر الحواجز، بالإضافة إلى لقاء بين "ماركل" والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما.

بينما شمل غلاف العدد، 15 امرأة ملهمة حول العالم، من بينهن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، والممثلة المكسيكية، سلمى حايك، وناشطة المناخ الحائزة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، غريتا تونبرغ.

واحتفالا بذلك الإنجاز التاريخي، شاركت ميغان ماركل متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من كواليس تحضيرها لعدد مجلة "فوغ" مع رئيس تحريرها.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في شهر يناير/ كانون الثاني، رسميا تخليهما عن صفتهما الملكية، والاستقلال المادي، ويقيمان حاليا في كندا، مع ابنهما "آرتشي".