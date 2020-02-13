بعد توديعها للملكية... ميغان ماركل تحقق إنجازا تاريخيا

وأعلنت مجلة "فوغ" العالمية للموضة والأزياء، اليوم الخميس، أن العدد الخاص الذي أشرفت ميغان ماركل على رئاسة تحريره، والموجه لأسواق بريطانيا فقط، وصدر في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، كان "الأسرع مبيعا في تاريخ النسخة الإنجليزية للمجلة الشهيرة".
وأضاف رئيس تحرير المجلة، إدوارد إنينفول، أن العدد نفذ في خلال 10 أيام فقط، بعد طرحه في الأسواق، ليصبح أيضا هو "العدد الأكثر مبيعا خلال العشر سنوات الماضية".
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#TBT I'm thrilled to report that newsstand sales of @BritishVogue are up in the second half of 2019, but the real highlight for me is the performance of our September 2019 issue. #ForcesForChange, guest edited by The Duchess of Sussex @SussexRoyal, was our fastest-selling issue in the history of #BritishVogue ( sold out in 10 days) and the biggest-selling issue of the past decade. I can't wait to see what 2020 has in store...
ويحمل العدد الخاص الذي شاركت ميغان ماركل في تحريره والإشراف على موضوعاته، عنوانا رئيسيا، هو "قوات من أجل التغيير"، والذي تضمن مجموعة من صانعي التغيير الذين يسعون جاهدين لكسر الحواجز، بالإضافة إلى لقاء بين "ماركل" والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما.
بينما شمل غلاف العدد، 15 امرأة ملهمة حول العالم، من بينهن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، والممثلة المكسيكية، سلمى حايك، وناشطة المناخ الحائزة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، غريتا تونبرغ.
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Earlier today @edward_enninful, the Editor in Chief of @britishvogue shared: “#ForcesForChange, guest edited by The Duchess of Sussex @SussexRoyal, was our fastest-selling issue in the history of #BritishVogue ( sold out in 10 days) and the biggest-selling issue of the past decade. I can't wait to see what 2020 has in store...” • To celebrate, we wanted to share this never before seen video behind the scenes with Edward and The Duchess of Sussex on the creation of this special issue. Please note, this was filmed last August in London. Congratulations to all of those who took part in the 2019 September issue, and huge thanks to those who supported and helped make this a success! Video credit: Directed by @klossfilms Copyright @sussexroyal
واحتفالا بذلك الإنجاز التاريخي، شاركت ميغان ماركل متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من كواليس تحضيرها لعدد مجلة "فوغ" مع رئيس تحريرها.
وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في شهر يناير/ كانون الثاني، رسميا تخليهما عن صفتهما الملكية، والاستقلال المادي، ويقيمان حاليا في كندا، مع ابنهما "آرتشي".
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