مشاجرة بالسكاكين بين زوجين داخل قطار... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بالسكاكين بين زوجين داخل عربة قطار.

وأظهر المقطع قيام الزوجين بسحب سكاكين على بعضهما البعض أثناء شجارهما، بينما يقف طفل أمامهما في عربة بقطار أنفاق مكتظ في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن الثنائي دخلوا في مشاجرة عنيفة وهما في القطار رقم 2، وسحبت المرأة سكينا على زوجها.

Knife fight tonight on NYC Subway System & you wonder why the Governor is adding 500 more cops. (Watch the right hands of the 2 people arguing) pic.twitter.com/MpmyRlIO0O — SBA (@SBANYPD) February 13, 2020

ومن جانبه قام الرجل بإمساك زوجته من معصمها محاولا إسقاط سكينها، وعندما هدد الاثنان بعضهما البعض بالسكاكين، تم سحب عربة الطفل ببطء بعيدا عنهما.

واستمر الزوجان في شجارهما لمدة دقيقتين، وخلال ذلك الوقت هاجمت المرأة بسكينها الرجل لكنه تمكن من تفادي محاولات طعنه.