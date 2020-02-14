بعد شجار مع أسرته... رجل تايلندي يصب جام غضبه على المارة مطلقا 40 رصاصة

اعتقلت الشرطة التايلاندية، صباح اليوم الجمعة، رجلا أطلق 40 طلقة على حشد من الناس بالقرب من جامعة شولالونغكورن بعد شجار مع عائلته.

ووقعت الحادثة الساعة الرابعة فجرا بحسب التوقيت المحلي، وقال أحد شهود العيان إن الجاني أطلق النار في الهواء، ثم على الحشد، وتمكن المارة من الاتصال بالشرطة التي طوقت المنطقة واحتجزت الرجل، وأكدت أنه لم يصب أحد خلال الحادث.

ومطلق النار يدعى إيكاتشاي تشارويكسيل، بحسب ما أشارت صحيفة "كاو سود"، أنه تشاجر مع عائلته وخرج من المنزل حاملا مسدسا قبل فترة وجيزة من الحادث.

Police are searching alleys around Banthat Thong Road, close to Chulalongkorn University, for a gunman who's said to be on the loose. He fired at least 20 shots in public, police say. #Thailand #KE https://t.co/KDoHk4aj4J pic.twitter.com/NSWhFp0cyo — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 14, 2020

وقال المتحدث باسم الشرطة، كيتسانا بخاتاناتشاروين، إن الحادث لا يمكن تصنيفه على أنه إطلاق نار جماعي. في الوقت نفسه، صنف مستخدمو الشبكات الاجتماعية الحادث على هذا الشكل.

يذكر أن جندي مسلح أطلق النار على المارة في مركز للتسوق في شمال شرق تايلاند، يوم 8 فبراير/شباط، ووفقا للبيانات، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا، وإصابة 57 آخرين.