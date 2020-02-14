في سلوفاكيا... بنك لمقتنيات العشاق وقصص الحب الخالدة

افتتح في سلوفاكيا بنك طريف للحب يحوي مقتنيات عزيزة مثل خواتم الزواج ورسائل الحب من زمن الحرب العالمية الثانية وتذاكر أول فيلم شاهده المحبان.

وأقيم المعرض في قبو في مدينة "شتياونتسا" يكسو جدرانه 2900 بيت من قصيدة رومانسية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

واستلهمت فكرة المعرض من قصيدة "مارينا"، التي ترجع إلى عام 1846 وتخلد ذكرى فتاة أجبرها أبواها على الزواج من رجل غير الطالب والشاعر الفقير آندريه سلادكوفيتش.

ويوافق اليوم الجمعة 14 فبراير/ شباط، موعد احتفال العالم بـ"يوم الحب" أو "عيد الحب"، الذي يتبادل فيه المحبون التهاني، بإرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم، وتختلف تلك العادات بين دولة وأخرى.