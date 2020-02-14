الكشف عن الميزات التي يجب عليك إيقافها في هاتفك الذكي

لا يحتاج الجميع إلى الوظائف التي يحاول بها مصنعو الهواتف الذكية توسيع قدرات أجهزتهم. غالبًا ما يحدث أن البرامج والخدمات التي يُعتقد أنها مفيدة، في الواقع لا تؤدي إلا إلى حدوث مشاكل غير ضرورية، لذلك من الأفضل إيقاف تشغيلها فورًا بعد شراء الجهاز.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون التطبيقات، التي تعتقد أنها مفيدة للوهلة الأولى، مثل التي يطلق عليها "Task Killers" أن تسبب مشاكل عديدة أنت بغنى عنها.

ينبغي على مثل هذه التطبيقات أن تقوم بتحرير ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف الذكي من البرامج غير الضرورية. ومع ذلك، فإن هذه التطبيقات في بعض الأحيان تؤدي إلى إيقاف بعض الإشعارات المهمة، وتخطي بعض الاتصالات أيضا، ولذلك ينصح الخبراء بإيقاف عمل هذه التطبيقات.

ميزة أخرى يجب إيقافها أيضا، وهي التحديث التلقائي للبرامج المثبتة. فمن الناحية النظرية تحديث التطبيقات أمر جيد وضروري، ولكن في بعض الأحيان يؤدي تحديث التطبيقات إلى حدوث مشاكل خطيرة في الجهاز، ومن الأفضل التحديث اليدوي وانتظار التحديث الثاني أو الثالث للتطبيق ومن ثم تحديثه. ونفس الأمر ينطبف على تطبيقات التحديث التلقائي، وفق موقع "planet-today".

كما ينصح الخبراء بإيقاف الإعلانات على هواتف "شاومي" (يمكن البحث في الانترنت عن كيفية فعل ذلك)، بالإضافة إلى تغيير النص التلقائي، والإشعارات المتكررة. ومن الجيد أيضا أن تقوم بحذف التطبيقات المثبتة مسبقا التي لا تستخدمها.