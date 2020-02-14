الاتحاد الروسي لكرة القدم يقبل اعتذار لاعبه بعد إهانته لحلاق صيني بسبب كورونا

صرح الاتحاد الروسي لكرة القدم أنه قبل اعتذار اللاعب دميتري تاراسوف بعد أن نشر صورة له مع حلاق آسيوي، وكتب على الصورة فيروس كورونا.

ونشر تاراسوف في وقت سابق، صورة له في قازان مع حلاق آسيوي، وكتب على الصورة "فيروس كورونا" مشيرا إلى الرجل.

🤦‍♂️ Шуточки от Дмитрия Тарасова



Глава РФС Александр Дюков прокомментировал шутку российского футболиста про коронавирусhttps://t.co/g7tDBLKnUS pic.twitter.com/4ZchY0B0Mf — prostoprosport.ru (@prostoprosport) February 13, 2020

​وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أن هذه الصورة مظهر من مظاهر العنصرية، وفي وقت لاحق ، وصف تاراسوف منشوره "بالنكتة الغبية"، التي "لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

وقال رئيس اتحاد كرة القدم ألكسندر ديوكوف "إن الاتحاد قرر النظر في منشور تاراسوف وتحويل القضية إلى اللجنة الأخلاقية في المنظمة"، وبعدها صرح الاتحاد "بالنظر إلى اعتذار دميتري تاراسوف، يعتبر الاتحاد الفيدرالي أن الحادث قد تم تسويته".

وأعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا، يوم الإثنين الماضي، عن تعافي مواطنين اثنين من جمهورية الصين الشعبية يقيمان على أراضي روسيا الاتحادية، من الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنهما يستعدان للخروج من المستشفى.