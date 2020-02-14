الوليد بن طلال يجدد مطلبه منذ 32 شهرا إلى دول الخليج

طالب الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، بإجراء تعديل على مسمى "مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وجدد الوليد مطالبه بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).

وغرد الوليد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة".

في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير:



مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)!



وما زلت عند رأي ١٠٠%،



الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة. https://t.co/XULBkU9lcB — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2020

​يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، تصدر قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات في الشرق الأوسط خلال 2019، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

والوليد بن طلال هو مؤسس شركة "المملكة" القابضة، وهي مجموعة مقرها في العاصمة السعودية الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم.