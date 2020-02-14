شركة "مايكروسوفت" خسرت 17 مليار دولار من قيمتها خلال 5 دقائق

خسرت شركة مايكروسوفت من قيمة أسهمها، يوم أمس الخميس 13 فبراير/شباط 2020، 17 مليار دولار بعد 5 دقائق فقط من إصدار قاض فيدرالي حكماً احترازياً مؤقتاً، بشأن عقد مشروع البنية التحتية المشتركة للمؤسسات بين الشركة والبنتاغون.

وانخفض سعر أسهم الشركة من 185.40 دولار في الساعة 2:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 183.16 دولار في 2:16 مساءً، وأغلقت على مقربةٍ من هذا السعر، بحسب صحيفة "Daily Mail" البريطانية.

Microsoft loses $17billion in value in just FIVE minutes after judge grants Amazon request to block their Pentagon contract amid feud between Trump and Jeff Bezos https://t.co/wFClTPLLkl — Daily Mail US (@DailyMail) February 14, 2020

​بهذا تكون أسهم مايكروسوفت، التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، قد تكبدت خسارة بنسبة 1% من القيمة السوقية للشركة خلال يوم الخميس.

وصدر الحكم المؤقت، الخميس، بعد زعم شركة أمازون أن تحيز الرئيس ترامب ضد جيف بيزوس منع جهود الشركة من الفوز بعقد البنتاغون للتخزين السحابي البالغة قيمته 10 مليارات دولار والذي فازت به مايكروسوفت.

ارتفعت أسهم أمازون لفترةٍ وجيزة بعد إعلان الحكم، الخميس، لكن اتجهت بعد ذلك اتجاهاً سلبياً.