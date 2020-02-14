15 سؤالا يجيبون عن إمكانية استمرار علاقتك العاطفية

أن يجرب الإنسان شعور الحب لهو أمر رائع، إلا أنه معقد في الوقت ذاته، بسبب طبيعة شريك حياتك، التي هي تختلف عن طبائعك في العديد من الأمور، وهو ما يخلق اضطرابات في العلاقة بين الحين والآخر، ولكن إلى أي مستوى تصل درجة هذا التباين؟

وطرح غاري لواندوسكي، عالم في العلاقات، وأستاذ علم النفس بجامعة مونماوث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، قائمة من الأسئلة، لفك تشفير ما إذا كانت علاقتك الرومانسية مكتوب لها الاستمرارية أم لا، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ويؤكد لواندوسكي أنه في حال الإجابة بـ "نعم" عن هذه الأسئلة الـ15، والتي تعتمد على البيانات المدعومة من العلم والحدس الشخصي، فهذا يعني أن علاقتك تستحق أن تستمر فيها وتحارب من أجلها:

1) هل يجعلك شريكك شخصا أفضل، وهل تفعل نفس الشيء له؟

2) هل تشعر أنت وشريكك بالراحة من مشاركة مشاعركما، والاعتماد على بعضكما بعضا، وقدرة كلاكما على تجنب القلق من فكرة انفصال أحدكما عن الآخر؟

3) هل تقبل أنت وشريكك بعضكما بكل عيوبكما، دون محاولة تغيير بعضكما بعضا؟

4) عندما تنشأ خلافات بينكما، هل تتواصل مع شريكك باحترام من دون احتقار أو سلبية؟

5) هل تشترك مع شريكك في صنع القرار والسلطة والتأثير في العلاقة؟

Today is such a loveable day! Will you be our valentine, residents? 💓 #happyvalentines #loveydovey pic.twitter.com/nPiN6zAouQ — The Park on 23rd (@TheParkOn23rd) February 14, 2020

6) هل تنظر إلى شريك حياتك كأفضل صديق لك، وهل أنت كذلك بالنسبة له؟

7) هل تفكر أنت وشريكك أكثر بكلمة "نحن" بدلا من "أنت" و"أنا"؟

8) هل تثق أنت وشريكك في بعضكما بعضا، بمنح كلمات مروركما على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المصرفية؟

9) هل لديك وشريكك آراء جيدة عن بعضكما بعضا، دون أن يكون لديك رؤية إيجابية مبالغ فيها؟

10) هل يعتقد أصدقاؤك المقربون، وكذلك أصدقاء شريكك المقربين، يعتقدون أنكما تحظيان بعلاقة رائعة ستصمد أمام اختبار الزمن؟

11) هل علاقتك خالية من الغش والغيرة والسيطرة على سلوك شريكك؟

It's almost failed to present her valentine's gift. Also again I made her upset on the special day because I lied for good. But thank you for spending this year and previous year valentine's with me ying.



I love you ♡♡ pic.twitter.com/aCHDjVsu4a — 丸子。 (@boogie1e1) February 14, 2020

12) هل تشترك أنت وشريكك في نفس القيم، عندما يتعلق الأمر بالسياسة والدين وأهمية الزواج والرغبة في إنجاب أطفال (أو لا) والرغبة في تعلم الأبوة والأمومة؟

13) هل أنت وشريكك على استعداد للتضحية باحتياجاتك ورغباتك وأهدافك لبعضكما بعضا؟

14) هل أنت وشريكك لديكما شخصيات مقبولة ومستقرة عاطفيا؟

15) هل أنت وشريكك متوافقان جنسيا؟

Never seen such a pathetic movie .. Imtiaz Ali is a disgrace to film industry .. Karthik Aryan CAN NOT ACT he is a torture on screen .. such a poor screen presence.. and songs Pritam and Arijit should breakup now .. #LoveAajKalReview torture for 2hr 30 mins .. pic.twitter.com/MQuo9GNccM — राधे मोहन के फ़ैन (@Justano84979866) February 14, 2020

ويقول غاري لواندوسكي إنه إذا أجبت بـ "لا" على أي من الأسئلة السابقة، فإن الأخبار السيئة هي أن علاقتك على الأرجح لن تصمد أمام اختبار الزمن، وقد حان وقت الانفصال، وذلك لأن "مجرد عثورك على الخير لا يعني أنها علاقة جيدة"، بحسب رأيه.

وأضاف: "لكن الخبر السار هو أن الانفصال من الممكن أن يكون شيئا جيدا، لأن "البقاء في علاقة سيئة هو أسوأ شيء ممكن بالنسبة لك".