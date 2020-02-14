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17:41 GMT14 فبراير/ شباط 2020
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    ثنائي يمسكان أيدي بعضهما

    15 سؤالا يجيبون عن إمكانية استمرار علاقتك العاطفية

    © AFP 2019 / MARIO TAMA
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    أن يجرب الإنسان شعور الحب لهو أمر رائع، إلا أنه معقد في الوقت ذاته، بسبب طبيعة شريك حياتك، التي هي تختلف عن طبائعك في العديد من الأمور، وهو ما يخلق اضطرابات في العلاقة بين الحين والآخر، ولكن إلى أي مستوى تصل درجة هذا التباين؟

    وطرح غاري لواندوسكي، عالم في العلاقات، وأستاذ علم النفس بجامعة مونماوث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، قائمة من الأسئلة، لفك تشفير ما إذا كانت علاقتك الرومانسية مكتوب لها الاستمرارية أم لا، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

    الحب
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    ويؤكد لواندوسكي  أنه في حال الإجابة بـ "نعم" عن هذه الأسئلة الـ15، والتي تعتمد على البيانات المدعومة من العلم والحدس الشخصي، فهذا يعني أن علاقتك تستحق أن تستمر فيها وتحارب من أجلها:

    1) هل يجعلك شريكك شخصا أفضل، وهل تفعل نفس الشيء له؟

    2) هل تشعر أنت وشريكك بالراحة من مشاركة مشاعركما، والاعتماد على بعضكما بعضا، وقدرة كلاكما على تجنب القلق من فكرة انفصال أحدكما عن الآخر؟

    3) هل تقبل أنت وشريكك بعضكما بكل عيوبكما، دون محاولة تغيير بعضكما بعضا؟

    4) عندما تنشأ خلافات بينكما، هل تتواصل مع شريكك باحترام من دون احتقار أو سلبية؟

    5) هل تشترك مع شريكك في صنع القرار والسلطة والتأثير في العلاقة؟

    6) هل تنظر إلى شريك حياتك كأفضل صديق لك، وهل أنت كذلك بالنسبة له؟

    7) هل تفكر أنت وشريكك أكثر بكلمة "نحن" بدلا من "أنت" و"أنا"؟

    8) هل تثق أنت وشريكك في بعضكما بعضا، بمنح كلمات مروركما على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المصرفية؟

    9) هل لديك وشريكك آراء جيدة عن بعضكما بعضا، دون أن يكون لديك رؤية إيجابية مبالغ فيها؟

    10) هل يعتقد أصدقاؤك المقربون، وكذلك أصدقاء شريكك المقربين، يعتقدون أنكما تحظيان بعلاقة رائعة ستصمد أمام اختبار الزمن؟

    11) هل علاقتك خالية من الغش والغيرة والسيطرة على سلوك شريكك؟

    12) هل تشترك أنت وشريكك في نفس القيم، عندما يتعلق الأمر بالسياسة والدين وأهمية الزواج والرغبة في إنجاب أطفال (أو لا) والرغبة في تعلم الأبوة والأمومة؟

    13) هل أنت وشريكك على استعداد للتضحية باحتياجاتك ورغباتك وأهدافك لبعضكما بعضا؟

    14) هل أنت وشريكك لديكما شخصيات مقبولة ومستقرة عاطفيا؟

    15) هل أنت وشريكك متوافقان جنسيا؟

    ويقول غاري لواندوسكي إنه إذا أجبت بـ "لا" على أي من الأسئلة السابقة، فإن الأخبار السيئة هي أن علاقتك على الأرجح لن تصمد أمام اختبار الزمن، وقد حان وقت الانفصال، وذلك لأن "مجرد عثورك على الخير لا يعني أنها علاقة جيدة"، بحسب رأيه.

    وأضاف: "لكن الخبر السار هو أن الانفصال من الممكن أن يكون شيئا جيدا، لأن "البقاء في علاقة سيئة هو أسوأ شيء ممكن بالنسبة لك".

     

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