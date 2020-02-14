فيديوهات لآلاف الغربان تحلق فوق ووهان الصينية تثير الجدل

أثارت فيديوهات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية والعربية لآلاف الغربان تحلق في مدينة صينية، الكثير من المخاوف والتساؤلات.

وحققت الفيديوهات الآلاف من المشاهدات، بعد أن ادعى ناشروها أنها صوّرت في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد.

Crows swarm into Wuhan . pic.twitter.com/zTebgzB1Fo — zhang (@Eileenheyer214) February 14, 2020

ونشرت العشرات من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الغريب للغربان، التي يعرف بأنها تأكل الحيوانات الميتة والحشرات، ما جعل البعض يربط الفيديو بالفيروس القاتل.

CROWS FOLLOW DEATH.

Crows crowded on the Wusi Road, Chengxi District, Wuhan City, Qinghai Province. Crows love dead animals, like carrion. It looks like the movie Resident Evil. #coronavirus

pic.twitter.com/XM9dHOYq66

via N95mask1 03#WednsdayWisdom — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) February 12, 2020

وسارعت الوكالات العالمية إلى تكذيب الخبر، بعد التأكد من أن الفيديوهات قد صورت قبل ظهور الفيروس على بعد أكثر من ألف ميل شمال غرب ووهان، في مدينة شينغينغ في مقاطعة تشنغهاي، التي تعرف بأعداد غربانها الكثيرة.

ونشر الفيديو لأول مرة في منصة "ويبو" مع تعليق "مشهد شتوي مألوف ومرعب لكنه جميل في شينينغ... هذا المنظر مألوف منذ أن انتقلت إلى السكن في هذه المنطقة في سبتمبر 2019، مع بداية فصل الشتاء"، بحسب "سكاي نيوز".