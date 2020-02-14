فيديوهات لآلاف الغربان تحلق فوق ووهان الصينية تثير الجدل

وحققت الفيديوهات الآلاف من المشاهدات، بعد أن ادعى ناشروها أنها صوّرت في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد.
Crows swarm into Wuhan . pic.twitter.com/zTebgzB1Fo— zhang (@Eileenheyer214) February 14, 2020
ونشرت العشرات من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الغريب للغربان، التي يعرف بأنها تأكل الحيوانات الميتة والحشرات، ما جعل البعض يربط الفيديو بالفيروس القاتل.
CROWS FOLLOW DEATH.— Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) February 12, 2020
Crows crowded on the Wusi Road, Chengxi District, Wuhan City, Qinghai Province. Crows love dead animals, like carrion. It looks like the movie Resident Evil. #coronavirus
pic.twitter.com/XM9dHOYq66
via N95mask1 03#WednsdayWisdom
وسارعت الوكالات العالمية إلى تكذيب الخبر، بعد التأكد من أن الفيديوهات قد صورت قبل ظهور الفيروس على بعد أكثر من ألف ميل شمال غرب ووهان، في مدينة شينغينغ في مقاطعة تشنغهاي، التي تعرف بأعداد غربانها الكثيرة.
官方封堵整棟樓的做法，絕對會造成單身居住者，死在屋裏而無人知道的情況。而越來越多的屍味，將誘入巨大的烏鴉群，它們是天然的腐屍清道夫。 pic.twitter.com/DJMsfUXPS9— 林才竣Michael新號 (@Michael90656953) February 12, 2020
ونشر الفيديو لأول مرة في منصة "ويبو" مع تعليق "مشهد شتوي مألوف ومرعب لكنه جميل في شينينغ... هذا المنظر مألوف منذ أن انتقلت إلى السكن في هذه المنطقة في سبتمبر 2019، مع بداية فصل الشتاء"، بحسب "سكاي نيوز".
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