بعمر الـ102 عام وبعد 57 سنة عمل مساح أراض أمريكي يتقاعد.. فيديو

تقاعد رجل أمريكي يبلغ من العمر 102 عام من العمل بعد مرور 6 عقود من الخدمة بنفس المكان في ولاية إنديانا الأمريكية.

قضى الأمريكي بوب فولمر حوالي 5 عقود من عمله في تمشيط ولاية إنديانا، حيث عمل ماسحا في الولاية، مستخدما شريط القياس وقلم الرصاص في البداية.

إلا أن فولمر وعلى الرغم من عمره المتقدم تعلم استعمال التقنيات الحديثة في عمله والتي تعتمد على تقنيات تحديد موجهة بالأقمار الصناعية.

After 56 1/2 years Bob Vollmer said goodbye yesterday. Tonight at six we will show you how the DNR said farewell to , at 102, the oldest state employee in Indiana history. pic.twitter.com/RVYmRLGhLX — Kevin Rader (@KevinWTHR) February 7, 2020

وفي عمر 102 عام، وبعد 57 عاما من العمل، تقاعد بوب فولمر فأصبح بذلك أكبر الموظفين الحكوميين المتقاعدين عمرا في ولاية إنديانا.

هذا وأجرى فولمر في فبراير/شباط من هذا العام آخر مسح في إحدى قرى الولاية ليقوم بتسليم عمله في اليوم التالي وليستقيل، بحسب ما نقلت صحيفة usatoday.

ووصف فولمر حديثه عن التقاعد بالمشابه لـ"الذهاب الى الجنازة".