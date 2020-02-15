فيديو.. مواطن يفاجئ أمير الرياض بهدية غير متوقعة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يفاجئ أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، بهدية.

واستوقف المواطن سيارة أمير الرياض، وأهداه لوحة، ثم قال له: "عندي لك صقر".

ورد أمير الرياض "أين الصقر؟"، ليجيب المواطن "بس يكبر شوي".

وقام المواطن بالنداء على ابنه ويدعى سلمان وقدمه لأمير الرياض، طالبا منه إيجاد وظيفة له.

وسأل الأمير عن مؤهلات الشاب الذي أوضح أنه يدرس في جامعة شقراء تخصص كيمياء، ليطلب منه ابن بندر أن يتابعهم في الإمارة.