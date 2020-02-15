رد فعل غير متوقع من راغب علامة عند اقتحام معجبة المسرح... فيديو

فقدت معجبة بالمطرب اللبناني، راغب علامة، صوابها، عن لقائها بنجمها المفضل، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه، في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، بمناسبة عيد الحب "فالنتاين".

وبينما كان "علامة" يؤدي أغنية "آسف حبيبتي"، في الحفل، اقتحمت معجبة خشبة المسرح لاحتضانه بشدة.

من جانبه، لم يصب راغب علامة بذعر من تصرف المعجبة معه، بل احتضنها وتفاعل معها، وجعلها تشاركه الغناء، الأمر الذي حصد إشادة واسعة من الجمهور الحاضر للحفل.

وأحيا راغب علامة، حفله في عيد الحب، على مسرح "الأولمبيا" بباريس.

View this post on Instagram #𝗙𝗮𝗻𝗟𝗼𝘃𝗲 ❤ 𝗜 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗟𝗟!! A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on Feb 15, 2020 at 6:30am PST

وشارك راغب علامة تفاعله مع المعجبة، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

واحتفل راغب علامة بعيد الحب "فالنتاين"، أمس الجمعة، الموافق 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة جمهوره، صورة حديثة تجمعه بزوجته، جيهان علامة، وابنهما "لؤي"، وقال إن الصور تفتقد وجود ابنه الآخر "خالد".