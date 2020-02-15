بيلي إيليش تطرح أغنية أحدث أفلام "جيمس بوند"... فيديو

أطلقت نجمة موسيقى البوب الأمريكية الشابة، بيلي إيليش، أغنية فيلم جيمس بوند المقبل (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت"، التي طال انتظارها.

وبثت الأغنية، ومدتها 4 دقائق، أمس الجمعة، على موقع "يوتيوب" والعديد من مواقع البث الموسيقي، تزامنا مع عيد الحب "فالنتاين"، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس، اشتركت "إيليش" في تأليفها مع أخوها الأكبر فينياس، بحسب موقع "فوكس".

وإيليش (18 عاما) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام "جيمس بوند"، لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم (نو تايم تو داي) هو الـ25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند"، ويعرض في شهر أبريل/ نيسان المقبل، إذ يواصل الممثل البريطاني، دانييل كريغ، لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.

ومن المقرر أن تقوم بيلي إيليش بأداء الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن، يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، قبل أن تنطلق في جولة بأمريكا الشمالية في التاسع من مارس/ آذار المقبل.

يشار إلى أن بيلي إيليش، حصدت نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية، في شهر يناير/ كانون الثاني، بعد فوزها بكل الجوائز الأربع الكبرى وهي أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل تسجيل، وأفضل فنانة صاعدة خلال عام.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سيء" (باد جاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.

كما حصلت إيليش (18 عاما) أيضا على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب؟" (هون وي أل فول سليب هوير دو وي جو؟"، بحسب ما نقلت "رويترز".