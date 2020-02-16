7 نصائح للمسافرين في الطائرة لضمان الوقاية من أي عدوى

ساهم انتشار فيروس "كورونا" إلى إحداث نوع من "الهيستيريا" في العالم خوفا من نقل العدوى والإصابة به، ونعرض هنا عددا من النصائح لمنع انتقال الفيروسات.

تعتبر الطائرات إحدى وسائط النقل العامة التي تساهم بنقل عدوى هذا لفيروس بالإضافة لأمراض أخرى وفيروسات أخرى.

نشر موقع abc الإسباني 7 نصائح للمسافرين لتجنب إلتقاط أي عدوى خلال الرحلات الجوية، وهي:

1-عدم شرب مياه الصنبور: ينصح الخبراء بعدم شرب مياه الصنبور عند السفر، وتزاد الحاجة لذلك عند السفر بالطائرات لأن المياه مخزنة في صهاريج يمكن أن تحتوي على كثير من البكتيريا والطفيليات.

وتتضمن التوصية أنه لا يجب شرب القهوة أو الشاي مطلقا أو أي مشروب آخر يحتاج إضافة الماء.

2-لا تلمس الشاشات والصحون والمقاعد: شاشات المقاعد والصحون والمقاعد نفسها أماكن نادراً ما تُنظَّف جيداً؛ لهذا ينصح خبير السفر بعدم لمسها أكثر من اللازم.

3-لا تلمس المجلات: حيث يلمسها الكثير من الأشخاص خلال الرحلات، كما ولايعتمد على تغيرها بشكل دائم، مما يجعلها بيئة لنقل العدوى.

4- عدم المشي حافي القدمين: ينصح الخبراء بارتداء جوارب خاصة خلال فترة الجلوس وعدم الابتعاد عن المقعد وفي حال قررت السير داخل الطائرة فيفضل ارتداء الحذاء.

5-الجلوس لوقت طويل: في حال كانت الرحلة أكثر من ساعتين، فيفضل أن تبقى جالسا لمنع خطر الإصابة بجلطة دموية.

6-ارتداء ملابس مناسبة: من المهم ارتداء ملابس مناسبة للرحلات الطويلة، حيث تختلف درجات الحرارة بين الأماكن في الطائرة ويساعد ارتداء عدد من قطع الملابس على تجنب برودة أو حر المكان.

7-خطر الجفاف: حيث تكون مقصورة الطائرة جافة، الأمر الذي يتطلب شرب كميات كبيرة من السوائل واستخدام مرطب للبشرة.