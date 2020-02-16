أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير/ شباط الجاري.

وسيقام في البداية في عرض "سماك داون" الأسبوع المقبل، بين كارميلا ونايومي، على أن الفائزة فيهما ستواجه بايلي، الحاملة للقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض"سوبر شو داون" السعودية، بحسل موقع "ريسلينغ دوت كوم".

The SmackDown women’s championship will be defended in Saudi Arabia https://t.co/uEuQYyjAe1 pic.twitter.com/m5bLcnySyY — Cageside Seats (@cagesideseats) February 15, 2020

وأقيم في حلقة "سماك داون"، الخميس الماضي، نزال بين بايلي وكارميلا على لقب "سماك داون" للسيدات، ولكنه انتهى بفوز باحتفاظ بايلي باللقب، بعدما وضعت قدمها فوق الحلبة أثناء تثبيت كارميلا لها، وهو ما أدى إلى إقامة نزال آخر على البطولة النسائية في "سوبر شوداون" السعودية 2020.

يشار إلى أنه سبق وأن أقيم نزال مصارعة نسائي في السعودية، وكان ذلك في مهرجان "كراون جول" العام الماضي، في الرياض، وانتهى بفوز نتاليا على لايسي إيفانز.