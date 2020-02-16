أول تعليق رسمي من عمرو دياب بشأن علاقته بدينا الشربيني... فيديو

تحدث المطرب المصري، عمرو دياب، وللمرة الأولى، عن علاقته بالممثلة دينا الشربيني، بعد انتشار شائعات عديدة خلال الأشهر الماضية حول زواجهما.

وكشف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، أمس الجمعة، عن الهدية التي أحضرتها دينا الشربيني له، بمناسبة عيد الحب "فالنتاين".

وقال إن دينا تعرف جيدا كيف تجعله يخرج أفضل ما لديه في العمل والحياة، قائلا: "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير".

ليرد عمرو أديب عليه: "يعني هدية دينا أنها تجعلك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، ليرد الهضبة ضاحكا: "جبت".

وكانت دينا الشربيني هنأت عمرو دياب على طرحه لأحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذي طرح في 12 فبراير.

وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "أحتفل بأفضل ألبوم على الإطلاق لأسطورتي، عمرو دياب، عيد "فالنتاين" لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، مبروك حبيبي".

وتتردد شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خاصة بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يشار إلى أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.