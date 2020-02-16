إوزة تشارك صاحبها بالرقص... فيديو

نال مقطع الفيديو الذي يرقص فيه رجل مع إوزة منزلية شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال يومين، حصل الفيديو على عدة ملايين مشاهدة، حسب قناة "رين تي في" الروسية.

يظهر في الفيديو التي التقطت في غرفة المعيشة، كيف يرقص الرجل والإوزة على الموسيقى، فيما انضم شخصان آخران إلى الرقصات امرأة وفتاة (على ما يبدو، عائلة بطل الفيديو).