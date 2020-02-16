الفيلم السعودي "شمس المعارف" يفتتح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن افتتاح دورته الأولى في 12 مارس/ آذار المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي "شمس المعارف"، للأخوين قُدس، كما أن الفيلم يشارك في المسابقة الرئيسية للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.

الفيلم من إخراج فارس قُدس، وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غير دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

وتدور أحداث الفيلم في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتما بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته، وينضم إليه صديقه المقرب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدوا إبراهيم (أحمد صدام)، والمدرس عرابي (صهيب قُدس)، إذ يجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع، حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصا وأنها ستضع مستقبلهم في خطر.

وانطلقت مسيرة الإبداع للأخوين قُدس في قناة "تلفاز 11" على الإنترنت، ولهما فيلم قصير هو "ومن كآبة المنظر" (2016)، إضافة إلى المسلسل الرمضاني "كوكب آخر"، وحصل فيلمهما الطويل الأول "شمس المعارف" على دعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من خلال منحة صندوق "تمهيد" بقيمة 500 ألف دولار، وهي جائزة تمنح مرة واحدة للمواهب السعودية الجديدة الواعدة.

وحول هذا الاختيار، أشار مدير المهرجان، محمود صباغ في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "لا يوجد أنسب من أن يفتتح اول مهرجان سعودي دولي، فيلم سعودي يمثل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية".

وأضاف: "للأخوين قُدس صوت أصيل وواثق إزاء الفن الذي يقدمانه، وهذا كاف لإبراز فيلمهما، فضلا عن كونهما استطاعا إخراج عمل يحتفي بروح الحماس والشغف لجيل الرواد المبدعين، الذي بدأوا وألهموا هذا الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم".

يشار إلى أن برنامج المهرجان غني بالأعمال والمواهب المحلية، بالإضافة إلى باقة من أفضل إبداعات السينما العربية والعالمية، والعديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل، ليكون احتفالية سينمائية متكاملة تستهدف الجمهور وصناع السينما على حد سواء.

وتأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس/آذار، ويقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثا إنسانيا عالميا وفق منظمة "يونسكو"، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومد جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.