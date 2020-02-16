تعرف على رأي عمرو دياب في أغاني المهرجانات وهل يخشى انتشارها

كشف المطرب العالمي عمرو دياب، عن رأيه في انتشار المهرجانات الشعبية مؤخرا، وسيطرتها على الساحة الغنائية.

وقال الهضبة في تصريحات تلفزيونية: "الساحة كبيرة واختلاف الأشكال والأذواق مطلوب. الجمهور بمختلف أشكاله وثقافاته يحتاج لأنواع مختلفة من الفنون".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى نجاح مطربي المهرجانات، أجاب: "أقوم بالغناء منذ 35 عاما، وأنا راض بما وصلت له. لقد رزقني الله بأكثر مما استحق، ولا أنظر لأحد".

وأضاف دياب: "أنا منعزل عن العالم منذ 40 يوما ولا أعرف أي شيء ولست متابعا لما يحدث، أقسم بأنه لا فكرة لدي حول ما يحدث".

وطرح الفنان عمرو دياب، الخميس الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "سهران"، وحقق الألبوم نجاحا وانتشارا كبيرا فور صدوره.