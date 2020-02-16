نجوى كرم تمطر لبنان "حرفيا" برسائل الحب في عيد "الفالنتاين"... فيديو

أمطرت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، الشعب اللبناني، برسائل الحب، حرفيا، بمناسبة الاحتفال بعيد "الفالنتاين".

وطبعت الفنانة اللبنانية، بطاقات معايدة باللون الأحمر، وكتب عليها: "لبنان بقلبنا - نجوى كرم"، ثم نثرتها على اللبنانيين في ساحة الشهداء، بواسطة طائرة.

وغردت نجوى كرم، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "أحلى حب هو الذي يعطى للوطن، وليس أي وطن. هذا لبناننا الجميل، لازم نحطو بقلبنا ونرفع اسمه في السماء، لبنان بقلبنا".

هذه الخطوة لاقت إشادة كبيرة وواسعة من رواد التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث بدأوا بنشر صورهم مع رسالة نجوى كرم عبر الوسم "لبنان_بقلبنا" معربين عن فخرهم بها، ومحبتهم الكبيرة لها.@najwakaram #الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/Ll8KwA6rFL — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 14, 2020

​ويعتبر يوم الرابع عشر من فبراير/ شباط، أو يوم القديس فالنتاين، يوما للحب أو عيدا للعشاق في كل أرجاء المعمورة، إذ تعود طقوس هذا العيد إلى أصول مسيحية اتبعت بعد مقتل القديس فالنتاين الذي كرس حياته ووهبها لتزويج العشاق الذين كانوا يعتنقون المسيحية سرا خوفا من بطش السلطة الرومانية آنذاك، أي القرن الثالث الميلادي بحسب ما تحكيه الروايات.

واتخذ اللون الأحمر رمزا لدمه الذي سال على يد قاتليه، بتهمة ممارسته سرا من أسرار المسيحية.

وتحول هذا اليوم إلى عيد يعبر فيه المحبون عن عشقهم وهيامهم، من خلال التهاني، وتقديم الورود والهدايا لبعضهم بعضا.