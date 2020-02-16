عامل هندي يحطم رقم يوسين بولت في "سباق الجواميس"... فيديو

حطم عامل بناء هندي يدعى سرينيفاس جودا الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت صاحب التسع ميداليات أولمبية، خلال مشاركته في "سباق الجواميس" الشعبي.

جودا صاحب الـ28 عاما، ركض مسافة 142 مترا عبر حقول الأرز الموحلة المملوءة بالماء وهو يسحب زوجا من الجواميس، خلال 13.42 ثانية.

وكان يوسين بولت قد حقق رقمه القياسي في سباق 100 متر في عام 2009 بزمن بلغ 9.55 ثانية، ما يعني أن جودا كان أسرع من بولت بـ 0.03 ثانية في تخطي 100 متر.

وفور الإنجاز الذي حققه العامل، بدأت مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتبني جودا على أمل الحصول على ميدالية أوليمبية.