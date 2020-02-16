عقب مطاردة استمرت أسابيع... الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقا قتل طالبة

قامت شرطة نيويورك باعتقال مراهق يشتبه في قتله طالبة طعنا مطلع ديسمبر/كانون الأول 2018 بحديقة عامة في حي هارلم.

ولاحقت الشرطة المراهق البالغ من العمر 14 عاما لعدة أسابيع، وفق ما أعلنه ديرموت شيا قائد شرطة نيويورك.

وتعرضت الطالبة تيسا ميجرز لهجوم من جانب ثلاثة مراهقين بداعي السرقة في متنزه مورنينغ سايد، بحسب صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

وتم طعن الفتاة من جانب أحد المهاجمين قبل فراره، لتلقى مصرعها متأثرة بجروحها في المستشفى.

وأكد قائد شرطة نيويورك أنهم "على ثقة أن الشخص الموقوف هو الذي طعن تيسا ميجرز".

WHY ARE SO MANY MINORITY 'TEENS' ON CRIME SPREES? IS IT THE COMMIE MAYOR AND HIS WIFE WHO HAVE GREEN LIGHTED THEM WITH SO MUCH TRASH TALK ABOUT 'RACISM'? https://t.co/h3M55B93K6 — Michael Savage (@ASavageNation) February 15, 2020

ووجهت إلى المراهق تهمة القتل العمد والسرقة، ووضع في الحبس بطلب من المدعي العام سايرس فانس، الذي برر قراره باحتمال فراره من جديد.

ولن يعامل المراهق على أنه قاصر على الصعيد الجنائي، حيث يسمح القانون في نيويورك بذلك.

وأكد المدعي العام أن التحقيق سمح بجمع سلسلة من الأدلة التي تدين المشتبه فيه، من بينها تسجيل مصور وشهادات وتحاليل الحمض النووي.

ونفى المراهق التهمة، موجها الاتهام إلى شريك له يبلغ الثالثة عشرة من عمره، لكن الأخير سيمثل أمام محكمة الأحداث.