إليسا تحتفل برأس السنة الكردية الشهر المقبل

وأشارت إلى أن الحفل سيقام في 20 مارس/آذار، والذي سيوافق رأس السنة الكردية (عيد نوروز أو النيروز).
وكتبت إليسا في إعلانها عن الحفل: "استعدوا لأربيل قريبا".
get ready for #Erbil soon💃💃💃 pic.twitter.com/gvlQISZqaC— Elissa (@elissakh) February 15, 2020
ويعتبر عيد نوروز من الأعياد المقدسة عند الكرد، وهو عطلة رسمية تستمر لمدة أسبوع، تخصصها حكومة إقليم كردستان لكل مناطق الإقليم، ليتسنى للناس الاحتفال بهذا العيد.
وأحيت إليسا حفلا في القرية العالمية في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بمناسبة عيد الحب "فالنتاين".
good morning from beautiful #dubai pic.twitter.com/BPaGmwyTAM— Elissa (@elissakh) February 15, 2020
وقدمت إليسا في الحفل، الذي حضره الآلاف من معجبيها، مجموعة من أشهر أغانيها، منها "حب حياتي" و"حالة حب" و"عايشالك".
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