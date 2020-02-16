إليسا تحتفل برأس السنة الكردية الشهر المقبل

أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، اليوم الأحد، عن إحيائها حفلا في مدينة أربيل العراقية، في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأشارت إلى أن الحفل سيقام في 20 مارس/آذار، والذي سيوافق رأس السنة الكردية (عيد نوروز أو النيروز).

وكتبت إليسا في إعلانها عن الحفل: "استعدوا لأربيل قريبا".

​ويعتبر عيد نوروز من الأعياد المقدسة عند الكرد، وهو عطلة رسمية تستمر لمدة أسبوع، تخصصها حكومة إقليم كردستان لكل مناطق الإقليم، ليتسنى للناس الاحتفال بهذا العيد.

وأحيت إليسا حفلا في القرية العالمية في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بمناسبة عيد الحب "فالنتاين".

وقدمت إليسا في الحفل، الذي حضره الآلاف من معجبيها، مجموعة من أشهر أغانيها، منها "حب حياتي" و"حالة حب" و"عايشالك".