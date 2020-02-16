محمد رمضان في أزمة جديدة بسبب "الطيار الموقوف"

أعلن محامي الطيار الموقوف عن العمل لمدة عام، أشرف أبو اليسر، اليوم الأحد، عن عزمه مقاضاة الفنان المصري، محمد رمضان من جديد، لاتهامه بالاستفزاز والسخرية المتكررة من موكله، منذ علمه مقاضاته قضائيا لتعويضه بـ25 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي ألحقها بموكله.

وأوضح المحامي، مجدي حلمي، أن محمد رمضان منذ علمه مقاضاته للحصول على تعويض، وهو يداوم على نشر منشورات عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، "تستفز وتسخر" من موكله، مشيرا إلى أن تلك الأفعال مؤثمة قانونا، وسوف يقاضيه عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وعن الدعوى الحالية المطالبة بالتعويض ، والتي ستنظرها المحكمة الاقتصادية، أشار "حلمي" إلى أنه يستند فى طلبه التعويض للمادة 178 من قانون الملكية الفكرية، والتي تجرم ما فعله رمضان بحق موكله.

وتنص المادة على أنه: "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أو يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك".

وكان محمد رمضان، شارك عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستغرام"، مقطع مصور جديد، يسخر فيه من أزمته مع الطيار الموقوف الكابتن أشرف أبو اليسر، إلا أنه حذفه فيما بعد.

ويظهر "رمضان" في الفيديو المحذوف، داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور الذي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏