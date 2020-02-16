رد فعل كلب رائدة فضاء أمريكية عند لقائها بعد 328 يوما... فيديو

سجلت عدسات الكاميرا لحظات جميلة لاستقبال حار من كلب رائدة الفضاء الأمريكية، كريستينا كوتش،عند لقائه بها بعد أكثر من 328 يوما على الفراق.

وأظهر الكلب انفعلات وعواطف كثيرة عند لقائه برائدة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعد أن أفضت 328 يوما في الفضاء.

دخلت رائدة الفضاء، كريستينا كوتش، صفحات التاريخ، بقيامها بأطول رحلة فضائية على الإطلاق تنفذها امرأة خارج الأرض، بحسب "سي إن إن".

وأمضت كوتش 289 يوما متتاليا في الفضاء الخارجي، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته سابقا بيغي ويتسون، التي عادت إلى الأرض بعد 288 يوما فقط.

ولم يقتصر إنجازها على المدة الزمنية بل سجلت كوخ في رحلتها غير المسبوقة، رقما قياسيا آخر، بقيامها هي وزميلتها، رائدة الفضاء، جيسيكا مائير، بأول رحلة فضائية للسيدات على الإطلاق من محطة الفضاء الدولية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.