مخرج الفيلم الحائز على أوسكار "باراسايت" يعلق على أزمة "كورونا"... فيديو

عاد مخرج فيلم "طفيلي" (باراسايت)، بونغ جون-هو، إلى كوريا الجنوبية، ليجد استقبالا حافلا من الهتافات والتصفيق، اليوم الأحد، بعد فوزه التاريخي بأربع جوائز أوسكار.

وكان حوالي 300 من الصحفيين والمعجبين في انتظار بونج للترحيب به لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي.

وقال بونغ: "أشكركم على التصفيق، أود أن أعيد عاصفة من التصفيق إليكم جميعا على تعاملكم الجيد جدا مع فيروس كورونا".

وأضاف: "سأنضم لجهود التغلب على كورونا بالمواظبة على غسل يدي، تسعدني العودة للوطن".

VIDEO: 🇰🇷 Fresh from his Oscars triumph for '#Parasite', which won best picture, film director Bong Joon-ho returns to South Korea from the US pic.twitter.com/cXs2qdyY5D — AFP news agency (@AFP) February 16, 2020

وأصبح "باراسايت" في يوم التاسع من فبراير/ شباط الجاري، أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية، يفوز بجائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار، الممتد على مدار 92 عاما.

وحصل الفيلم على 4 جوائز أوسكار ، شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونغ جون-هو وأفضل فيلم روائي دولي.

ويتناول الفيلم قصة عائلتين من كوريا الجنوبية، هي عائلة "باك" الثرية وعائلة "كيم" الفقيرة، وهي قصة تعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ومست وترا حساسا لدى الجمهور في العالم.

واحتفل المواطنون في كوريا الجنوبية طوال الأسبوع الماضي.

وبدأت دور العرض المحلية والقنوات التلفزيونية إعادة عرض الفيلم، وأيضا أفلاما أخرى لبونغ جون-هو، مثل "محطم الثلج" (سنو بيرسر) و"ذكريات جريمة" (ميموريز أوف ميردر).