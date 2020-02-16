شاهد لحظة إجلاء طائرة تركية عقب اشتعال النار فيها

تم إجلاء ركاب طائرة تركية عبر مخارج الطوارئ، بعدما اشتعلت النيران في إحدى إطاراتها بمطار دوسلدورف الألماني.

ووفقا لمقطع فيديو، غادر الركاب الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" عقب وصولها إلى وجهتها.

وكان على متن الطائرة 163 شخصا، ولم يتعرض أي منهم لإصابة أو أذى.