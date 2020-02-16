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18:14 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    10 استخدامات غريبة للأسبيرين ستوفر عليك الأدوية ومستحضرات التجميل

    © CC BY-SA 2.5 / Ragesoss / Generic regular strength enteric coated 325mg aspirin tablets, distributed by Target Corporation
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    من المعروف أن الأسبيرين من الأدوية المسكنة لآلام الرأس، ويظهر في عدة خلطات كأدوية لعلاج الرشح، آلام الدورة الشهرية، آلام الرأس وكذلك آلام العضلات والمفاصل.

    لكن الإسبيرين الذي يعتبر مضاد غير إستروئيدي للالتهاب يحتوي على العديد من الأسرار، والتي تخفي تحتها استخدامات متعددة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها في حياتنا اليومية، لكن مع الحذر الشديد في حالات الحمل والرضاعة أو للأطفال وكبار السن.

    © REUTERS / Darley Shen
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    ويمكن استخدام الأسبيرين في الكثير من الحالات العلاجية البسيطة الخارجية (الإصابات السطحية) التي تتعرض لها البشرة الخارجية، وبحسب موقع "يلا فيد" يوجد 10 استخدامات للأسبيرين يمكن أن توفر الجهد والمال:

    يعالج البثور

    يعتبر الأسبيرين من المواد الفعالة في معالجة البثور بفضل الخصائص التي يتمتع بها والتي تجعله مضادا إلتهابيا قويا، لذلك ينصح بطحن 3 حبات ووضعها في عصير الحامض وخلطها ثم دهن المنطقة المتأثرة، وغسلها بالماء بعد دقائق.

    علاج لسعات البعوض

    من خصائص الأسبيرين أنه يخفف التورمات والتي ينتج عنها الحكة، والتي ترافق لسعات الحشرات، مثل البعوض، وذلك من خلال تذويب الحبة بقليل من المياه ثم مسح مكان اللسعة، بحسب موقع "عربي".

    البقع الداكنه حول العين

    من الفوائد التجميلية التي يتمتع بها الأسبيرين، أنه يخفف من البقع السوداء حول العين، وتستخدمه الكثير من شركات صناعة منظفات الوجه والكريمات حول العالم، حيث يمكن مزج حبات الاسبيرين مع قليل من اللبن والعسل ووضعها على شكل ماسك وجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسلها بشكل جيد.

    قشرة الرأس

    من الآثار السحرية للأسبيرين، أيضا، أنه يعالج أيضا قشور الرأس من خلال مزجه مع القليل من الشامبو المستخدم في الاستحمام.

    مقشر للبشرة

    يستطيع الأسبيرين إعادة الحياة للبشرة من خلال تقشيرها وإزالة خلايا الجلد الميته، بالإضافة إلى التحكم بالبشرة الدهنية، لكن مع الحذر الشديد ومراقبة الوجه بشكل مستمر.

    إزالة الجلد الميت من الأقدام

    يساهم الأسبيرين في إزالة خلايا الجسم الميته، خصوصا في منطقة أسفل القدم، حيث يمكن خلط 7 حبات من الأسبيرين مع نصف معلقة من عصير الليمون، ثم وضع الخلطة على الأقدام ولفها بمنشفة لمدة 10 دقائق، ثم إزالة المنشفة وتقشير الخلطة الجافة التي ستزيل معها الخلايا الميتة، بحسب موقع "مصراوي".

    الشعر التالف

    يساهم نقع الشعر بماء الأسبيرين في إعادة النضارة والحيوية للشعر، عن طريق خلطه بالماء ثم نقع الشعر لمدة ربع ساعة ثم الغسيل.

    إزالة البقع عن الملابس

    من الاستخدامات السحرية للأسبيرين أنه يمكن أن يكون مكافحا فعالا للبقع، عن طريق تذويب حبة أسبيرين بقليل من المياه، ثم وضع المزيج على البقع، ثم غسل الثياب بشكل طبيعي.

    تبيض المغاسل وأحواض الاستحمام

    يمكن أن سياهم الاسبيرين في عملية تبيض الأحواض الرخامية في الحمام، عن طريق طحن 5 حبات ووضعها في سائل التنظيف المستخدم، مع تركها لمدة نصف ساعة على الأسطح المتسخة ثم غسلها بالمياه.

    يطيل حياة الأزهار

    من المعروف أن وضع حبة الأسبيرين في أحواض الأزهار بعد طحنها يساهم في إنعاش الأزهار وإطاله عمرها وإضفاء النضارة عليها.

    في الختام، من الضروري الحذر الشديد عند استخدام الإسبيرين على الجسم، والمراقبة الدورية، واستشارة الطبيب المختص، في حال وجود أي نوع من أنواع الأعراض المرضية أو الالتهابية أو التحسسية قبل استخدام الأسبيرين.

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    الكلمات الدلالية:
    علاج, طب, أسبيرين, صحة
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