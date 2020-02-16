ملك الأردن وولي عهده يغوصان في خليج العقبة… فيديو

قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده، بالغوص في أعماق خليج العقبة، ضمن حملة لدعم أنشطة حماية البيئة البحرية.

ونشرت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، في الأردن، مقطع فيديو للملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، خلال مشاركتهما في حملة تنظيف أعماق البحر في خليج العقبة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية، على "فيسبوك"، اليوم الأحد، تعليقا على الفيديو، الخاص بالملك عبد الله وولي عهده: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، لأن خليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا".