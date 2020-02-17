مفاجأة بعد قرار المنع... نقيب الموسيقيين هاني شاكر يغني لمطرب مهرجانات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، وهو يؤدي أغنية في حفل، تخص مطرب المهرجانات، عمر كمال.

وأدى هاني شاكر، أغنية "أبويا"، لأول مرة في حفل الربيع، بدار الأوبرا المصرية، وقال عنها قبل أن يغنيها، إنه سمعها بالصدفة عن الأب، وهي كلمات سامي النويهي، وألحان عمر كمال، وأنه أحبها جدا، وأحب أن يشرك جمهوره بهذه الأغنية.

وزعم عمر كمال في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه لحّن أغنية "أبويا" لهاني شاكر، وذلك في دفاعه عن نفسه، بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين، أمس الأحد، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وعمر كمال هو صاحب أغنية المهرجانات "بنت الجيران"، التي أداها مع حسن شاكوش.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارا، أمس الأحد، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا.

وجاء القرار، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانا حاسما في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، و"هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".