فيديو... لحظة موت فنان روسي بسبب موجة عاتية

لقى منسق الأغاني الروسي الشهير أندريه إيفانوف مصرعه في مدينة سيدني الأسترالية، بعد أن ضربته موجة عاتية خلال وقوفه هو وزوجته لمشاهدة البحر.

واستمر المنقذون في البحث عن إيفانوف لمدة نصف ساعة الذي ابتلعته الموجة، بينما نجت زوجته بأعجوبة.

ويظهر في مقطع فيديو صاحب الـ47 عاما إلى جانب زوجته قبل لحظات من قدوم موجة عملاقة مفاجئة، ألقت بهما في مياه المحيط.